“Con un poco te puedes morir”: en enero fallecieron 5 alumnos de sobredosis en el condado Montgomery

Las autoridades y padres de familia se están esforzando para salvar vidas después de que cinco estudiantes del condado Montgomery murieron por sobredosis de opioides solo en este mes de enero, dijo el Concejal Will Jawando.

El lunes, Jawando visitó a Northwood High School en Silver Spring como parte de un foro para que los estudiantes expresaran sus preocupaciones y para compartir un aviso urgente sobre los peligros del fentanilo: “Con un poco te puedes morir”, dijo.

“Más de la mitad de las pastillas que hay ahí afuera, que dicen que hacen otras cosas, tienen fentanilo. Y tú no lo sabes; no los puedes distinguir”, afirmó.

Las advertencias se están haciendo ante un reciente incremento en sobredosis en los jóvenes. Los funcionarios del sistema escolar del condado aseguran que mantienen Narcan en cada plantel del condado. Informaron que en lo que va del año, lo han tenido que usar 11 veces para reanimar a alumnos que se habían sobredosificado.

Algunos estudiantes le dijeron a nuestra cadena hermana NBC Washington que quieren que los profesores entiendan la presión enorme que enfrentan los niños.

“Hay mucho estrés académico como bien sabemos; los estudiantes no son solo estudiantes. Juegan deportes; hacen cosas académicas, como clubs y cosas así”, comentó la alumna de Northwood, Delina Kebeda.

Kebede dice que a menudo ve una desconexión entre niños y adultos en la escuela.

"He hablado con los alumnos, como, '¿Por qué no vas y hablas con tu consejero?' Y dicen: 'Son extraños, así que no los conocemos'. Así que eso es algo que también tenemos que arreglar".

El fin de semana pasado, el distrito escolar llevó a cabo un foro sobre el fentanilo, mostrando a los padres las señales del uso de drogas que deben tener en cuenta.

Otro estudiante le dijo a NBC Washington que varios de sus amigos sufrieron una sobredosis, a pesar de sus avisos.

"Me duele un poco por dentro, porque yo mismo les digo. Pero al final del día, aunque soy un amigo, puede ser necesario que alguien con autoridad realmente diga: 'Oh, ustedes realmente no deberían estar haciendo esto'", dijo el estudiante de Northwood Josiah Abraham.

Las Escuelas Públicas del Condado Montgomery dicen que están considerando poner Narcan en los baños de las escuelas para facilitar el acceso, en lugar de solo en las clínicas.

El año pasado, 11 jóvenes del condado murieron por sobredosis.

“Simplemente no podemos permitir que estas cifras sigan así”, dijo Jawando. "Es triste para esas familias y para nuestra comunidad".