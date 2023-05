Conoce al primer golfista adaptado en competir en EEUU

Con el fin de perseguir su sueño e inspirar a otros en el proceso, Adolfo Gómez se convirtió en el primer golfista adaptado en competir en Estados Unidos.

“Yo tenía un llamado para que esto, esto que soy yo, impactara de una u otra manera a las personas desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Nacido en Montería, Colombia, Gómez se enteró a través de un amigo que la Asociación Americana de Golfistas Profesionales (PGA, en inglés) realizaba campeonatos para golfistas adaptados por lo que empredió su travesía el año pasado.

“Soy el primer golfista adaptado que sale a competir a Estados Unidos. Me fui a Houston y me registré en un programa de Golf Tech donde me fue muy bien. Mejoré un montón durante mes y medio y me presenté en mi primer torneo en Tucson, Arizona”, detalló el deportista de 38 años.

En poco tiempo, Gómez ha subido de rango en el Tour de Golf Adaptado.

“(Para) el 1 de mayo ya era 320 en el mundo y hoy me llegó la noticia de qué ya soy el 201 en el mundo. Sólo tengo dos torneos, me faltan cuatro torneos este año”, subrayó.

El deportista aseguró que parte de su propósito en ayudar a otros a desarrollarse en esta disciplina de modo que abrió la Fundación Monchamp.

“Estamos apoyando a niños con situación de discapacidad. Fomentar el golf adaptado en Colombia es una de mis misiones para que a través de Monchamp podamos hacer crecer el deporte que llevamos aquí en Colombia”, abundó.

Gómez destacó el mensaje que busca transmitir en cada uno de sus torneos.

“Cada vez que yo pongo una bola para pegar, (estoy) diciéndole al mundo: 'Aquí hay una persona discapacitada que no se dejó vencer por su limitación'. Cada vez que yo compito le estoy diciendo a mi país: 'Si nuestro entorno y nuestros familiares y nuestra sociedad nos apoyan, nosotros no somos una carga para la familia, nosotros no somos una carga para el Estado, nosotros podemos ser personas productivas'”, finalizó.

El deportista sueña con que en su país haya una división de golf adaptado y representar a Colombia en unos juegos paralímpicos.