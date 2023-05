Sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude durante solicitud de parole humanitario

A medida que aumentan las estafas a personas que están en medio de procesos migratorios, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración lanzó una advertencia a quienes tramitan el parole humanitario.

La medida que está dirigida a cubanos, venezolanos y haitianos, no exige un pago por adelantado, reembolso de dinero, casarse o compensar a una persona de apoyo para que presente una solicitud.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Donde se está viendo la estafa es ciudadanos o residentes que califican para ser sponsor que están cobrando para serlo. A mi oficina han llegado reportes de clientes que les estaban diciendo que por $5,000 o $4,000, hay de todos los números y se ofrecen como patrocinadores", alertó la abogada de inmigración, Johanna Keally.

Otra alerta de el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) es que todos los procesos migratorios los haga a través de un abogado especializado en estos temas y no recurrir a notarios para obtener ayuda o asesoría legal sobre un trámite migratorio. Tampoco se recomienda firmar documentos en blanco o aquellos que tengan información falsa.

“Y ahora no solo es el de notario, es el del servicio de paralegal que nos preocupa. El tema es que los notarios no conocen la ley, no saben los errores que se pueden cometer si uno contesta mal una pregunta, si uno usa la categoría errónea para el permiso de trabajo. No te imaginas el número tan alto que hay de salvadoreños y centroamericanos que perdieron el TPS porque hicieron el registro inicial con notarios”, opinó Keally.

La abogada también exhortó a tener precaución con los correos electrónicos que recibe supuestamente de USCIS.

Si recibes un correo electrónico que no termina en “.org”, deséchalo de inmediato. No lo abras ni respondas ya que este correo es falso.

Los estafadores también estarían usando las redes sociales y llamadas telefónicas diciéndole que le envíe pagos por Western Union, Moneygram, PayPal o tarjetas de regalo bajo la mentira de que esto agilizará el proceso.

“Uno puede asegurar que va a utilizar todos los medios y todas las herramientas que existan. Nuestro conocimiento entre ellas y experiencia para brindar un servicio eficaz y adecuado y que pueda llevar a resultados positivos, pero jamás se puede garantizar resultados”, afirmó Keally.

La Comisión Federal de Comercio habilitó una página web para denunciar estafas. Clic aquí para más.