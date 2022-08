Hombre hispano denuncia haber sido víctima de un supuesto crimen de odio en Mcdonald’s de Maryland

Un hombre hispano fue víctima de un presunto crimen de odio en Jessup, Maryland, tres días después de haber viajado desde Colombia.

Según relató, Neil Triviño se encontraba desayunando con un amigo en un restaurante de comida rápida en el mes de mayo cuando una mujer se le acercó y le lanzó una bebida, supuestamente por hablar español.

"Nos echó el café, un café caliente que tenía la señora, en la cara y todo el cuerpo. Nos tiró yo creo que fue desde lejos porque no vimos desde dónde, nomás sentimos y la señora salió”, detalló en exclusiva con Telemundo 44.

Triviño indicó que no quiso reportar de inmediato el incidente a las autoridades debido a que llevaba pocos días en el país. No obstante, el oficial Guillermo Canales de la Policía Metropolitana de Washington DC, recomendó a las personas pedir ayuda en estos casos.

"En esa situación vamos a pedir que por favor mantengan la calma, trate de mantenerse tranquilo porque una vez que el café caliente ha sido lanzado en el rostro de alguien, uno a veces pierde hasta la vista. Vamos a pedir que por favor la persona víctima permanezca dónde está, pide ayuda", exhortó el detective.

"Una vez que esa persona llega a recibir ayuda, llamar al 911, llamar a la policía, nosotros vamos a llegar y vamos a llamar a los paramédicos para que traten de ofrecerle servicios médicos“, agregó Canales.

A pesar de que este no es el primer incidente que ocurre en el restaurante, de acuerdo con la empleada Suleima Mangandi, la presunta víctima teme por su seguridad y la de su familia.

“Yo a mi hija no la dejo salir sola. Para todas partes vamos con ella, si yo no puedo salir con ella, ella no sale”, concluyó Triviño.

Las autoridades también recomiendan que si es testigo de un ataque de odio, lo reporte.