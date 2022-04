Estudiante es arrestado tras presuntamente apuntar un arma a un vecino en el condado Montgomery

Una comunidad vivió momentos de angustia el miércoles luego de que un adolescente, quien ahora se encuentra tras las rejas, apuntara un arma a un vecino.

Al parecer una disputa por un espacio de estacionamiento frente a una vivienda causó que el sospechoso sacara un arma y amenazara a la víctima, un hombre hispano que ha preferido permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

El incidente provocó el cierre preventivo temporal de tres instituciones educativas cercanas al sitio, Clarksburg High School, Rocky Hill Middle School y Goddard School.

La situación se desató a eso de las 10:18 a.m., cuando el estudiante estacionó su vehículo frente a unas residencias.

“Estacionó a la par de mi carro y lo golpeó… dos veces. Y ya no le importó, cómo quizas andaba fuera de sus cinco sentidos como decimos, [y] se estacionó”, dijo la víctima. “Le llamé la atención. Le digo, ‘Mira, tu carro está ahí, haciendo el mal. No deberías dejarlo así'. Se puso a hablar agresivamente en su lenguaje fuera de lo normal”.

Al ver que la víctima no respondía a su invitación para pelear, el joven abandonó el lugar, pero 15 minutos después, regresó.

“Vino a tocar fuertemente en mi puerta y fue cuando se paró y empezó a hablar y fue cuando sacó el arma de fuego y apuntó hacia mí”, dijo el residente de la casa.

Las autoridades revisaron las instituciones escolares para asegurar que el menor no estaba en ellas. Tampoco encontraron el arma.

Durante la tarde, la policía del condado Montgomery confirmó que “el adolescente es un estudiante de la secundaria Clarksburg y entró a las instalaciones de la institución tras el altercado ocurrido en la calle Brick Haven Way pero eventualmente abandonó el campus”.

En una carta a la comunidad escolar, el director de la secundaria, Edward Owusu, indicó que “el sospechoso fue encontrado en una vivienda y no tenía en su poder el arma supuestamente utilizada para amenazar a la víctima”.

La víctima del incidente hizo un llamado a la policía y las autoridades escolares.

“Siempre he pensado de que trabajan al revés las autoridades aquí, porque ya han pasado varios accidentes", dijo. "No se porque no ponen un detector o alguien que esté revisando a estos muchachos. ¿Por qué permiten que entren armas y cuchillos?"

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad y las autoridades cuentan con esa evidencia de lo ocurrido.

Residentes del área dicen que no es la primera vez que tienen problemas con los estudiantes de la secundaria. Las dificultades son constantes por los estacionamientos en la zona y porque los alumnos presuntamente manejan a exceso de velocidad en una zona residencial, con música a todo volumen e incluso han llegado al extremo de consumir estupefacientes en la zona.

Los vecinos están recogiendo firmas para que las autoridades tomen cartas en el asunto.