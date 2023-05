Estudiantes del condado Montgomery podrán llevar Narcan a la escuela ante aumento de sobredosis

Ante la crisis de opioides que sacude a toda la región, las Escuelas Públicas del Condado Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés) se unen a la lucha y finalmente permitirán que los estudiantes porten libremente el medicamento naloxona, conocido también como Narcan, el cual se usa en caso de una emergencia por sobredosis.

El condado Montgomery ha respondido a al menos 15 casos en lo que va de año de sobredosis de opioides en algunas de sus escuelas.

La oficial médico para el sistema escolar, Patricia Kapunan, indicó que no hubo muertes en ninguno de esos incidentes, y que han ocurrido en todo el condado. Agregó que no hay ningún código postal más impactado que otro.

Ante esos casos, MCPS decidió permitir que los estudiantes tengan consigo naloxona, el medicamento que se ha convertido en un salvavidas para esta generación de jóvenes.

“Si ven a alguien, si están afuera jugando [deportes] o están en una fiesta, pueden cargarlo con ellos y pueden salvar una vida. Queremos que estén entrenados… es una nueva política que estamos poniendo respondiendo a crisis”, dijo Jessica Baxter, la portavoz del distrito escolar.

Las autoridades informaron que aunque desde el año escolar 2018-2019 ya han venido incorporando este medicamento en sus instituciones, no es hasta este último año donde han visto que los casos de sobredosis van en ascenso.

“Este año vimos el incremento que está más rápido saltando y eso es algo que nosotros tenemos que responder para tener a la juventud segura y que ellos puedan tener acceso a los recursos”, dijo Baxter.

Benjamin Kaufman, del departamento de bomberos del condado, detalló que están respondiendo a 60 casos de sobredosis de opioides mensualmente, y no solo en escuelas. Añadió que la mayoría de las víctimas ni siquiera querían consumirla, lo que indica que el suministro de otras sustancias como marihuana, cigarros electrónicos y comestibles podrían estar siendo contaminados con opioides.

Las autoridades hablaron sobre las tres P’s – pelar, posicionar y presionar – que indican cómo usar el medicamento en caso de emergencias. Pero la técnica definitivamente no ataca el problema de raíz, que es la distribución de drogas.

El Oficial Jordan Satinsky, del Departamento de Policía del Condado Montgomery, dijo que las investigaciones criminales toman tiempo, y que a veces el uniforme hace que la gente no quiera hablar con las autoridades por miedo. Afirmó que el problema no viene de una sola persona o una organización y que, aunque a veces corren con la suerte de decomisar fentanilo en paradas de tránsito, por lo general no es tan fácil.

El condado Montgomery sigue insistiendo en la educación de toda la comunidad para combatir el problema, realizando foros en los que cualquiera puede prepararse y responder ante una emergencia.

El sábado 20 de mayo a las 9 a.m., puedes asistir a Seneca Valley High School para obtener un kit de naloxona gratuito y un entrenamiento para usarlo.