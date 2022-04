Fallece Wendy Rieger, querida presentadora de NBC Washington, tras una batalla contra el cáncer

Wendy Rieger, quien por más de 30 años fue reportera y presentadora de nuestra estación hermana NBC Washington, murió la mañana de este sábado tras una batalla contra un cáncer cerebral. Tenía 65 años.

Por décadas, Wendy iluminó las pantallas de los residentes del área de Washington con su inteligencia y carisma, convirtiéndose en un ícono de la televisión local. Era una presentadora divertida, perspicaz, compasiva y auténtica.

A lo largo de los años, cubrió desde huracanes en la costa este hasta las olimpiadas de Río de Janeiro, pasando por una boda real en Inglaterra e historias desde Nueva Zelanda a Vietnam. Wendy era generosa con su audiencia - con sus historias y sobre ella misma. Compartió partes de su vida como sus casas, sus gatos, su bote, su pasión por el vino y su amor por el área de Washington, desde las aguas de Maryland hasta las montañas de Virginia. Y, por supuesto, la cultura de la capital estadounidense.

Tras pasar por American University, Wendy inició su carrera en la radio. Su voz eufórica emanó de las ondas de WTOP y WAMU. Una vez que llegó a NBC Washington, estuvo claro que su lugar era delante de las cámaras.

Por 20 años, fue ancla del noticiero de las 5 p.m. de NBC Washington. Al principio, tuvo como compañera de Susan Kidd, y más tarde, pasó 14 años presentando junto a Jim Handly.

Wendy, según sus productores, podía manejarlo todo: desde improvisar y explicar historias complicadas relacionadas a política exterior como noticias de última hora Además, contaba con una talentosa pluma.

Hace aproximadamente un año, Wendy fue diagnosticada con un tumor en el cerebro sumamente agresivo meses después de haber pasado por una cirugía de corazón abierto. En diciembre, dejó su puesto como presentadora tras 33 años y se despidió de su audiencia con alegría y emoción por las nuevas aventuras que le esperaban en su retiro.

Su cancer regresó hace unas semanas. Luchó con mucho coraje. En una nota a la sala de redacción de NBC Washington, escribió lo siguiente: “Como saben, he vivido mi vida a lo grande y ruidosamente. Es mi naturaleza. Me he divertido muchísimo. Pero una calma ha venido sobre mi. Es potente y profunda. No sabía que podía ser tan silenciosa. La vida no es siempre una prueba. Es una enseñanza. Debo aprender esta lección con gracia. Lo haré”.

Descansa en paz, Wendy.