Familiares de salvadoreño asesinado en Oxon Hill por presunta ira al volante exigen justicia

La Policía de Prince George's continúa la investigación de un presunto incidente de ira al volante que dejó sin vida a un padre salvadoreño en Oxon Hill el jueves.

En una entrevista con Telemundo 44, la familia de Neris Requeno indicó que él y su hijo de 15 años salieron de comprar materiales de trabajo en Home Depot cuando ocurrió el incidente.

“Un carro se metió one way en la salida donde ellos venían y quería pasar a fuerza (pero) no podían pasar porque no cabían dos carros. El hombre sacó la pistola y le disparó”, relató la esposa de Requeno quien prefirió no salir en cámara.

Jesly Requeno, hija mayor de Neris, recuerda a su padre como un hombre trabajador y de buen corazón.

"Él siempre quería ver a todo el mundo feliz, quería ver a todo el mundo bien. Él no le guardaba rencor a nadie. Él no se merecía morir así”, destacó.

La pérdida de Requeno también trajo incertidumbre a la familia debido a que el salvadoreño era el sostén principal en la casa.

“¿Y ahora? Mi niña tiene siete años, la más chiquita. ¿Cómo voy a hacer yo? No sé. Ella me dice que quiere ver a su papá. No le puede decir nada, cuando va a venir”, afirmó la esposa de la víctima.

La familia le dijo a Telemundo 44 que las autoridades al parecer tienen al presunto sospechoso en custodia, al tiempo que resaltaron que su hijo, quien presenció el suceso, se encuentra afectado ante lo que llama "injusticia".