Guía del Nationals Park: lo que debes saber ante el inicio de temporada

¡La primavera está aquí y eso significa béisbol!

Los Washington Nationals comenzaron su temporada 2024 como visitantes, enfrentándose a los Rojos de Cincinnati para el Día Inaugural el jueves. Los Nacionales perdieron ese juego, se recuperaron el sábado y perdieron el último juego de esa serie el domingo.

Luego de una victoria y dos derrotas, los Nationals y las Grandes Ligas de Béisbol están de regreso en la Capital.

Los Nacionales se enfrentan a los Piratas de Pittsburg en el primer partido en casa a partir de las 4:05 p.m. el lunes 1 de abril. Los Piratas están tratando de mantener viva su racha ganadora de cuatro juegos, informó Associated Press.

La serie contra los Piratas continúa el miércoles y jueves.

Luego, los Nacionales se enfrentarán a los Filis el viernes, sábado y domingo en los primeros juegos de fin de semana de la temporada en Nats Park.

Si planeas asistir al primer partido en casa o a cualquier partido de las Grandes Ligas de Béisbol en el Nationals Park, esto es lo que debes saber.

¿Cuál es el calendario de los Nacionales para 2024?

Puedes ver el calendario de la temporada regular de los Nats 2024 en línea aquí, y las entradas están disponibles en línea aquí.

¿Qué actividades especiales ocurrirán en el partido inaugural en casa?

La fiesta comenzará en Navy Yard con un desfile de Budweiser Clydesdales. La mascota de los Nacionales, Screech, incluso montará uno de los caballos, informó Capital Eagle, un distribuidor de cerveza con sede en DC. El desfile finalizará a las 1:15 p.m. afuera del Nats Park.

Dentro del estadio, prepárese para mucha fanfarria con un "sentir distintivamente local", anunciaron los Nacionales en un comunicado.

El exalcalde Anthony Williams realizará el primer lanzamiento ceremonial. DC Washington está listo para interpretar el himno nacional por tercer año consecutivo, mientras la alcaldesa Muriel Bowser gritará "¡a jugar!"

"Las festividades previas al juego incluyen la aparición del mundialmente famoso Budweiser Clydesdales, presentaciones de los jugadores en la alfombra roja, despliegue de una bandera estadounidense gigante, música en vivo de 19th Street Band, música del DJ Stylus Chris, caricaturistas, pintores de caras, tornados de globos, sesiones fotográficas y más", detalló el equipo.

Los Nacionales dicen que abrirán garajes a la 1 p.m. Las puertas de Nats Park se abrirán a las 2 p.m. El primer lanzamiento está programado para las 4:05 p.m.

Por su parte, Capital Eagle indicó que los fanáticos de 21 años en adelante pueden encontrar muestras de cinco bebidas enlatadas de Anheuser-Busch InBev en la experiencia emergente de Cutwater, un autobús retro con fotomatón Volkswagen y otros lugares.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el primer partido en casa?

¡Trae tu capa de lluvia a Nats Park!

Hay un 80% de posibilidades de lluvia el lunes por la mañana, pero La Autoridad en el Tiempo pronostica que esas posibilidades caerán al 40% por la tarde.

"No puedo descartar un par de aguaceros o un breve retraso por lluvia, pero realmente creo que podrán celebrar ese juego", dijo el meteorólogo de News4, Chuck Bell

¿Qué hay de nuevo en el Nationals Park en 2024?

Nationals Park está implementando tecnología de reconocimiento facial en cuatro carriles de entrada. El estadio dice que la tecnología proporciona una experiencia de entrada con manos libres y puede acelerar el proceso de entrada.

Los fanáticos pueden registrarse usando la aplicación MLB Ballpark, según los Nacionales.

"Los fanáticos pueden inscribirse en Go-Ahead Entry iniciando sesión en la aplicación MLB Ballpark y siguiendo las instrucciones para capturar una imagen del rostro del usuario. La imagen se convierte en un código alfanumérico único y luego se elimina, mientras que el código, también conocido como token, está asociado con la cuenta del fan individual", explicó el equipo.

"Cuando un fan inscrito camina a través de un carril de entrada Go-Ahead, una cámara de autenticación facial escanea su rostro para compararlo con el token inscrito en el sistema y luego permite el acceso. Los fanáticos inscritos pueden usar MLB Entrada autorizada en cualquier parque donde exista el servicio", agregó.

Aquí hay más información.

Nationals Park también instaló recientemente un marcador más brillante. En años anteriores, el marcador se ha sobrecalentado, advirtió el vicepresidente senior y gerente general del Nationals Park, Frank Gambino. Ahora no será necesario atenuar el marcador, lo que permitirá una mejor legibilidad.

También hay un nuevo ajuste preestablecido de escenas de luz que los fanáticos verán y experimentarán después de los jonrones.

Los fanáticos pueden esperar algunos nuevos vendedores de comida, incluidos algunos para llevar. También aparecerán nuevos favoritos locales, incluido Ssong's Hotdog de Columbia, Maryland, que se especializa es en hot dogs coreanos; lugar de barbacoa Emerald Amor Café, que vende muslos de pavo gigantes; Los Cinco Tacos de Shaw; y Crepes de Eli.

Si no has asistido a un partido en algunos años, también debes saber que las concesiones y la venta de entradas no requieren efectivo (puedes cambiar dinero en efectivo por Nats Bucks en el parque si es necesario). Está vigente una política estricta de bolsas transparentes y la mayoría de los fanáticos deberán descargar la aplicación MLB Ballpark para mostrar sus boletos móviles antes de ingresar al parque.

¿Cómo llegar al Nats Park?

Tienes muchas opciones, que incluyen:

Metrorail: si tomas el Metro, la estación más cercana es Navy Yard-Ballpark en la Línea Verde, que está a solo una cuadra de Nats Park. Otra opción es la estación Capitol South de las líneas Naranja, Azul y Plata, que se encuentra a 1 milla a pie del estadio. ¿Necesitas conducir hasta la estación de Metro? Cuarenta y una estaciones de Metro cuentan con opciones de estacionamiento; aquí los detalles y la disponibilidad.

Metrobus y Circulator: Varias rutas de Metrobus sirven al área. Consulta horarios aquí y un mapa de todas las rutas de Metrobus aquí. También puedes llegar al estadio a través del DC Circulator. La ruta Union Station-Navy Yard deja a los pasajeros en la entrada SE de M Street y New Jersey Avenue a la estación de metro Navy Yard. Encuentra más información aquí.

Garajes de estacionamiento: Puede comprar pases de estacionamiento con anticipación en línea aquí. El estacionamiento desde el vehículo está disponible juego por juego y no está disponible para todos los juegos. Tenga en cuenta que las instalaciones de estacionamiento de Nats ahora no admiten efectivo y solo aceptan tarjetas de crédito. Todos los lotes se abrirán 2 horas y 15 minutos antes del inicio de cada juego y se cerrarán una hora después del final de cada juego. No se permite seguir pegado al vehículo en las instalaciones de estacionamiento de Nats.

Bicicleta: ¿Tienes tu propia bicicleta? Nats Park tiene un servicio de valet gratuito para bicicletas a la izquierda del Garaje C en la esquina de las calles N y First SE. Encontrarás el punto de acceso en First Street, a la izquierda de la entrada de vehículos del garaje. ¿Quieres alquilar una bicicleta a corto plazo? Capital Bikeshare tiene cuatro estaciones de acoplamiento a 10 minutos a pie de Nats Park: calles 1st y N SE; Calles 1ra y K SE; Calles 3rd y Tingey SE, y M Street y New Jersey Avenue SE.

Viaje compartido y taxis: puede viajar compartido o tomar un taxi hasta Nats Park. Que te dejen a una o dos cuadras de distancia podría ahorrarte tiempo y dinero en el tráfico. Después del juego, puedes tomar un taxi en la parada de taxis en el lado norte de M Street SE, entre South Capitol y Half Street SE. Si desea volver a casa con Uber o Lyft, Nationals Park recomienda que no solicites un vehículo de viaje compartido a South Capitol Street porque está muy ocupado. Intenta caminar unas cuadras hacia el norte.

Taxi acuático: Potomac Riverboat Company ofrece servicio de taxi acuático desde Georgetown; Old Town Alexandria, Virginia, y National Harbor, Maryland, hasta el muelle Diamond Teague Park, ubicado frente al Nationals Park. Puedes ver el recorrido y comprar boletos aquí.

¿Cuál es la política de bolsas transparentes en Nationals Park? ¿Qué pasa si llevo la bolsa equivocada?

Sí, la política de bolsa transparente todavía está vigente, con excepciones limitadas. La política de bolsas transparentes de Nationals Park le permite traer una pequeña bolsa de mano, una bolsa de pañales o una bolsa médica. Las bolsas de más de 5 pulgadas por 7 pulgadas por 3/4 pulgadas deben ser transparentes (y esta política se aplica estrictamente, ¡confía en nosotros!). No se permiten mochilas, incluidas las transparentes.

Hay almacenamiento limitado disponible si su bolso no cumple con los requisitos.

Según el sitio web de los Nacionales:

"Binbox está disponible para los fanáticos cuyas bolsas no cumplen con las regulaciones del estadio. Binbox se ubicará afuera de la puerta del jardín derecho y de la puerta del home; estarán en posición dos horas antes del primer lanzamiento y permanecerán en esa posición hasta una hora después del último lanzamiento", reza la página web.

Las personas pueden elegir entre un casillero mediano o grande para registrar sus pertenencias por una pequeña tarifa. El personal de seguridad estará en ambas ubicaciones de Binbox, y el personal de Binbox estará en cada ubicación para solucionar cualquier problema con el sitio web o la aplicación para las compras", concluyó.