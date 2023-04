En video: Hispana afirma que hombre con machete la persiguió tras incidente de ira al volante

Una joven hispana denunció que teme por su seguridad luego de que un hombre la amenazara con un machete en un supuesto incidente de ira al volante en Maryland.

Todo ocurrió cuando Daniela Rodríguez de 19 años se disponía a dejar en su casa a una compañera de trabajo en la calle Indiana de Baltimore. En el trayecto, al parecer un vehículo estaba obstruyendo el paso, por lo que le tocó la bocina dos veces. Esta acción ocasionó que el sospechoso se tornara agresivo, según evidencia el video.

De acuerdo con el reporte de la policía de Baltimore, la joven se bajó del auto, ingresó a una vivienda y luego salió para hablar con el sospechoso, que comenzó a discutir con ella.

Acto seguido, se presume que el sujeto sacó un machete de una vivienda cerca y comenzó a perseguirla.

“Salió corriendo por toda la calle porque iba moviendo el machete como que me iba a cortar. No lo tenía de adorno, me quiso matar, me quiso cortar con el machete, lo iba moviendo", relató Rodríguez.

"Siento que quedé traumada ese día, si yo hubiese estado sola siento que mi vida se hubiese acabado ese mismo día. Yo tengo como miedo cada vez que yo paso por esa área", agregó.

Si usted se encuentra en una situación de ira al volante, las autoridades recomiendan:

Alejarse del agresor

Ignorar gestos obscenos

No hacer contacto visual

Ser cortés

Llamar a las autoridades

El lunes se cumplieron dos meses del incidente que ocurrió el 3 febrero y Rodríguez y su familia aún se preguntan por qué las autoridades no han arrestado al sospechoso.

“No hemos recibido ni una llamada para decirnos lo capturamos, no lo capturamos. Tienen las huellas digitales, el nombre de la persona, tienen su social y, ¿no lo pueden detener? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad?", cuestionó la madre de la víctima, Georgia Estrada.

La policía de Baltimore le dijo a Telemundo 44 que esta sigue siendo una investigación activa y que buscan a un sujeto negro de casi 6 pies de estatura y contextura media. Sin embargo, no precisaron la razón por la que no han detenido al sospechoso.