Hispano plasma las historias de miles de inmigrantes en los archivos de la Biblioteca del Congreso

Lo que comenzó como un proyecto personal para Tony Hernández se convirtió en una aportación nacional. Su deseo de recopilar las historias de éxito de latinos que residen en Estados Unidos, lo llevó a redactar una obra que vivirá por siempre en los archivos del Congreso de los Estados Unidos.

Hernández emigró desde Cuba a la nación norteamericana en el 1967 junto a sus padres. Al igual que millones, lo hizo con la esperanza de un mejor futuro.

"Yo me di cuenta de pequeño que para yo lograr un pequeño porcentaje de lo que habían hecho ellos, yo tenía que hacer algo que valiera la pena", relató.

Y así fue: a través de esta iniciativa Hernández descubrió cómo la educación ha sido uno de los objetivos de muchos padres para sus hijos. Además, detalló su motivación para llevar a cabo el Proyecto de Archivo de Inmigrantes.

"Fue de cierta forma una reacción a algunas historias negativas que vi en la prensa en la televisión de habla inglés, donde en ese entonces estaban de cierta forma hechándole culpa a inmigrantes latinos, por un sinnúmero de problemas en el país", explicó.

Desde entonces, ha recorrido el país de costa a costa entrevistando a más de 3,500 migrantes. De estos, se destacan artistas como Jenny Rivera o José José así como atletas, empresarios, estudiantes y agricultores que ayudan a forjar el futuro del país.

"El americano termina haciendo daño si sigue contando esta historia que no es la verdad. Lo que toca, en mi opinión, es aprender de nosotros, como es que llegamos a este país como mis padres sin recursos ninguno, con muy poca educación y en una generación cambiaron la trayectoria de una familia de una forma impresionante, y eso lo hacemos los inmigrantes latinos, over and over again", enfatizó.

Las entrevistas podrán ser accesadas en la página web de la Biblioteca del Congreso, y será un documento permanente para ser estudiado por futuras generaciones.