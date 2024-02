Jennifer López traerá la gira “This is Me…Now” a DC

J. Lo quiere que DC vuelva a bailar.

Jennifer López informó que saldrá de gira por primera vez desde 2019. La gira "This is Me… Now" se dirigirá a más de 30 ciudades, incluido un espectáculo en el Capital One Arena de DC el 14 de agosto.

La cantante y actriz puertorriqueña interpretará sus éxitos clásicos además de las canciones de su próximo álbum que combina influencias de pop, R&B y hip hop, según un comunicado de prensa de Live Nation.

"Sus letras profundizan en los altibajos de la vida, el amor y las relaciones con inquebrantable honestidad e introspección mientras revela una historia genuina de crecimiento, resiliencia, trabajo duro y el poder transformador del amor propio", reza el comunicado de prensa.

“This is Me… Now” sale el 16 de febrero. Es su primer álbum en casi una década.

Ya puedes transmitir “Can't Get Enough”, el primer sencillo del nuevo álbum, en cualquiera de tus plataformas favoritas.

La película musical de López “This Is Me…Now: A Love Story” comenzó a transmitirse en Prime Video el 16 de febrero.

¿CÓMO CONSEGUIR BOLETOS?

La preventa del JLo Fan Club comenzó el martes 20 de febrero a las 9 a. m. Puedes registrarte ahora para acceder a la preventa.

Los clientes de Citi pueden comprar boletos en preventa para las fechas de la gira en EEUU desde el 20 de febrero a las 10 a. m. hasta el 22 de febrero a las 10 p. m.

Los clientes de Verizon pueden participar en una preventa para fechas seleccionadas de la gira en EEUU desde el 20 de febrero a las 10 a. m. hasta el 22 de febrero a las 10 p. m.

Los boletos saldrán a la venta para el público en general el viernes 23 de febrero a las 10 a.m.

Este evento forma parte de un derroche de estrellas que visitarán la capital del país durante los próximos meses. Bad Bunny se presentará el 9 de abril de 2024, seguido por Peso Pluma el 10 de junio y Feid el 20 de junio.