“La razón de mi vida”: familia de mujer que murió tras persecución policial en Montgomery pide respuestas

Las preguntas sobre la muerte de su hija consumen a Wanda Paz Chávez. ¿Por qué Noraly Paz Chávez aceleró durante una parada de tráfico? ¿Cómo se estrelló? ¿Con quién estaba?

Chávez, de 26 años, falleció la madrugada del sábado tras chocar su auto contra un poste de luz y un árbol en la cuadra 3600 de Randolph Road, en la localidad de Wheaton, Maryland.

Según la versión oficial, un oficial de la Policía del condado Montgomery inició sobre la 1:30 a.m. una parada de tránsito a un vehículo Honda Civic porque observó que el conductor presuntamente había cometido una infracción de tránsito.

Mientras el uniformado estaba en su patrulla, Chávez, quien operaba el auto detenido, aceleró. Entonces, se desató una persecución policial y la mujer terminó por perder el control y estrellarse, afirmaron las autoridades. El otro ocupante del vehículo, un hombre, sufrió heridas leves y fue llevado a un hospital.

“Era la razón de mi vida, no entiendo qué ha pasado”, dijo Wanda Paz Chávez, la madre de la mujer. “Yo no entiendo por qué ella corrió. No entiendo qué fue lo que pasó. Cuando yo pregunto solo dicen que no pueden hablar, que está en investigación.”

La familia de Chávez afirma que ella nació en Estados Unidos, tenía una licencia de conducir y no tenía antecedentes criminales.

“Mi hermana era una niña muy buena, con un corazón muy grande”, dijo Francis Chávez, la hermana de Nohely.

“Que [las autoridades] cambien su manera de cómo tratan a la gente. No creo que fue justo el proceso que hicieron que causó que las cosas llegaran a lo que llegaron. Que nos ayuden, que investiguen esto”.

La madre de Chávez dijo Telemundo 44 que no entiende cómo el impacto de frente fue tan fuerte para causarle la muerte a su hija.

“El carro no está tan dañado adelante, tiene un golpe muy fuerte atrás”, afirmó.

La policía del condado Montgomery dijo en un comunicado que la patrulla de sus oficiales no tuvo contacto con el vehículo de Chávez y que no estuvo involucrado en la colisión.

Los allegados de Chávez dijeron a este medio que no conocen al hombre con el que viajaba su hija.

Las autoridades indicaron que los uniformados que las cámaras corporales de los uniformados que respondieron a la escena y de las patrullas estaban activadas durante el incidente.

La Policía del condado Montgomery indicó que no comentaría sobre el caso, que ahora está en manos de la división de investigaciones independientes de la fiscalía general.

En un comunicado, la división señaló que generalmente se revela las grabaciones de las cámaras corporales dentro de los 14 días posteriores al incidente.

Paz Chávez era madre de un niño de 7 años y soñaba con convertirse en pediatra. Por más de un año trabajó en el George Washington Hospital. Su familia ha abierto un GoFundMe para los gastos fúnebres.