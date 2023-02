Legisladores de Maryland evalúan proyectos de ley de armas tras decisión de la Corte Suprema federal

Los legisladores de Maryland están considerando nuevas medidas relativas a las armas en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del año pasado que anuló una ley de Nueva York que era muy similar al estándar de "razón buena y sustancial" de Maryland para los permisos para portar armas de fuego ocultas.

La decisión de la corte sobre el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen eliminó el requisito de que las personas demuestren una necesidad particular de obtener una licencia para portar un arma oculta en público, diciendo que viola los derechos de la Segunda Enmienda.

Maryland es uno de varios estados afectados por el fallo.

Los partidarios y opositores de la legislación propuesta en Maryland estaban en el capitolio estatal para testificar sobre varias medidas el martes. Incluyeron limitar dónde alguien puede portar un arma y aumentar la edad en que las personas pueden poseer un rifle o una escopeta a 21 años.

“Después de la decisión de la Corte Suprema sobre Bruen, estamos realmente ansiosos por asegurarnos de hacer todo lo posible para fortalecer nuestro proceso de permisos de portación oculta en Maryland y mantener nuestras comunidades seguras”, afirmó Melissa Ladd, líder del capítulo de Maryland Moms Demand Action.

Una medida prohibiría que una persona porte un arma de fuego a menos de 100 pies de "un lugar de alojamiento público", como restaurantes, cines, estadios y establecimientos minoristas.

Dan Miller, quien vino a Annapolis para manifestarse en contra de la legislación, sostuvo que le preocupa que los legisladores estén erosionando los derechos de la Segunda Enmienda que son críticos para la autodefensa.

“Al mismo tiempo, el gobierno no nos brinda seguridad en todas partes”, expresó Miller. “No puedo llevar a mi familia al parque y confiar en que estarán a salvo, y están tratando de hacer que yo no puedo protegerlos yo mismo o tener la capacidad de protegerlos yo mismo”.

El fallo de la Corte Suprema del año pasado llevó a los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey a promulgar nuevas restricciones de armas de fuego, pero las nuevas leyes fueron rápidamente impugnadas en los tribunales.

Si bien el testimonio en Maryland se centró en la legislación del Senado, la Cámara de Representantes de Maryland también tiene una legislación ante sí, y el presidente de un comité planeaba presentar otro proyecto de ley esta semana en respuesta a Bruen.

Luke Clippinger, presidente del Comité Judicial de la Cámara, subrayó que su propuesta agregaría un requisito para evitar que alguien obtenga un permiso de uso y transporte mientras está en libertad condicional supervisada y ha sido condenado por un delito que se castiga con más de un año de encarcelamiento.

Eso también se aplicaría a las personas en libertad condicional después de haber sido condenados por conducir en estado de ebriedad o violar una orden de protección. El proyecto de ley amplía la instrucción en el aula requerida para obtener permisos de uso y transporte.

“Teníamos un estándar subjetivo que ya no funciona, así que vamos a implementar estos estándares objetivos”, ratificó Clippinger. “No hay duda de que la jurisprudencia en todo el país todavía está cambiando, pero estamos poniendo una bandera en el suelo aquí y diciendo que aquí es donde queremos comenzar”.

Una medida separada del Senado ampliaría el propósito del Centro de Armas de la Policía Estatal de Maryland para incluir el seguimiento de todas las armas de fuego entregadas bajo órdenes de protección finales.

El presidente del Senado, Bill Ferguson, demócrata de Baltimore, dijo que las armas se usan a menudo de las formas más amenazantes en casos de violencia doméstica y violencia de pareja.

“Entonces, cuanto más acceso tengamos a la información sobre la mejor manera de prevenir esos delitos de una manera constitucional y legal que proteja el derecho a la privacidad, ciertamente lo apoyo mucho, y sé que la mayoría de los senadores lo apoyan", expuso Ferguson el martes.

Los legisladores también están sopesando una medida que permitiría a las víctimas de la violencia armada demandar a los fabricantes de armas.