“¿Qué tal si vuelve?”: Roban a restaurante mexicano en DC el día de la Navidad

La celebración de la Navidad no fue impedimento para que un restaurante hispano de DC fuera robado.

En un video de seguridad obtenido por Telemundo 44, se ve al sospechoso llegando al restaurante Fresca Taquería en H Street NE en una bicicleta. En otro se ve al supuesto ladrón ingresando al local y aparentemente llevándose la caja registradora con el dinero dentro.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Llego aquí a las tres con cinco, y ya estaban los policías adentro”, dijo la propietaria Evelyn Bastián. “Un policía me explica que se metió por la puerta trasera, ‘rompió uno de tus cristales y estamos ahorita chequeando adentro qué es lo que se llevó y qué no. Ahorita van a caminar ustedes con nosotros porque nosotros tenemos que asegurarnos que no esté dentro’”.

El ladrón forzó una puerta para ingresar al restaurante. De acuerdo a su propietaria, este es el segundo robo en poco más de dos meses, y las pérdidas en este momento no sólo se calculan por lo que el sujeto se llevó, si no también por lo que les va a costar todas las reparaciones.

“La caja en sí más bien el tiempo que tarda, porque las compañías se tardan hasta tres o cuatro semanas en llegarte con eso. Cuestan alrededor de $150 los cajones. El vidrio depende de quién me lo haga. Si lo quiero expedito como hoy día que lo tengo que reparar, él me va a cobrar alrededor de $1,500 a $1,300”, dijo Bastían.

A las pérdidas también hay que sumarle que debido al robo, el restaurante no abrió el martes.

“Ya te sientes inseguro. Vamos a ser dos mujeres trabajando simplemente todo el día. No me siento segura para quedarme ahí”, afirmó la dueña del local. “¿Qué tal si vuelve otra vez el ladrón enojado por no haber sacado más dinero y trata de volvernos a asaltar?”

De acuerdo con cifras del Departamento de la Policía Metropolitana, este año se han producido poco más de 1,000 robos a propiedades y establecimientos.

Y en lo que va del 2023, cinco negocios han cerrado en la calle H–tres de ellos restaurantes–aparentemente por la violencia de la zona.

“Muchas veces a mamá se le ha ocurrido cerrar y mudarnos a otro lugar, pero al mismo tiempo somos ya una parte de esta comunidad. Es una comunidad tan bonita de los recientes que viven aquí. El problema simplemente es la gente de afuera que viene tratando de simplemente robar a los negocios y robarles a ellos también”, dijo Bastían.

En la esquina de H Street y 7th Street, hay una cámara de la policía que al parecer no funciona. Telemundo 44 se comunicó con las autoridades para hablar de esta situación, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.