Suspenden servicios de alojamiento para inmigrantes recién llegados a DC

Las autoridades suspendieron los servicios de alojamiento para los migrantes que continúan llegando a Washington DC debido a que ya alcanzaron su máxima capacidad.

En declaraciones escritas enviadas a Telemundo 44, el Departamento de Servicios Humanos indicó que la medida se mantendrá de forma temporera.

"La Oficina de Servicios para Migrantes alcanzó su capacidad en el programa y que las nuevas admisiones estarían temporalmente pausadas mientras continuarán ayudando a las familias para identificar las vías de sostenibilidad a largo plazo", reza el comunicado.

Como resultado, el concejal de DC, Robert C. White Jr., aseguró que los nuevos inmigrantes que ingresan a la capital ahora no tienen más opciones que vivir en la calle o recibir un boleto para otro lugar.

Para líderes locales la problemática se debería a una desconexión entre la política federal y los gobiernos locales.

"Está entrando gente, pero no está saliendo gente. No podemos sostener esto continuamente si no tenemos gente que sale del programa, hay que recordar que el albergue que se les presta a los inmigrantes es temporal en naturaleza", explicó el portavoz de la organización CARECEN, Abel Núñez.

De acuerdo con la última data, 1,249 beneficiarios de al menos 370 familias se hospedan en tres hoteles dispuestos por el Distrito. En teoría se supone que cada migrante dure 30 días en este tipo de albergues, pero en la práctica algunos tienen meses sin la posibilidad de estabilizarse.

SAMU Foundation señaló que aunque el hospedaje ya no esté disponible para nuevos beneficiarios, los servicios de recibida y orientación continuarán vigentes en DC, así como un programa de refugio de emergencia de tres días de duración como promedio.