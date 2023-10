Organizaciones de DC urgen al gobierno detener los desalojos de migrantes

La Red de Ayuda Solidaria para Migrantes denunció que más de 60 familias han sido desalojadas de refugios en DC, sin tener un lugar seguro para mudarse.

“Me desalojaron. Llegué hace dos meses con mi esposa, mis tres hijos y aquí me dieron una ayuda momentánea”, afirmó el migrante venezolano, Israel Ravelo.

Sin permisos de trabajo, ahorros ni empleo, Ravelo y su familia dicen que lograron que una buena samaritana les preste la sala de su casa para dormir por las noches, pero el día lo pasan en los alrededores de los refugios.

Por su parte, migrantes que prefirieron permanecer en el anonimato afirmaron que la policía estaría sacando a las familias bajo el argumento de que "el gobierno ya no está dando más recursos".

La Oficina de Servicios para Migrantes a través del Departamento de Servicios Humanos de DC le dijo a Telemundo 44 que todos los refugios son temporales y se rigen por un código de conducta. Agregaron que la decisión de sacar a las familias del programa no se toma con ligereza y que son el último recurso para garantizar la supervivencia de este.

Mientras, la Red de Ayuda Solidaria para Migrantes denunció que “la Oficina de Servicios para Migrantes de DC está desalojando a las familias migrantes y no les ofrecen la ayuda necesaria para su transición".

La organización agregó que “desde el 26 de abril no han aceptado a familias recién llegadas en los hoteles”.

“Llegué ayer aquí a Washington y no me dejaron entrar. No tengo familia. No tengo a nadie que me reciba y tuve el niño con fiebre ayer y me negaron la entrada. Me quedé ayer en una plaza", relató otra migrante que prefirió no ser identificada.

Aunque los migrantes aseguraron que son los voluntarios de organizaciones los que les informan sobre los desalojos, Caridades Católicas le dijo a Telemundo 44 que ellos no están desalojando a migrantes, pero admitieron que la administración de Bowser “ha informado a aquellos que tienen 11 meses o más en los refugios, que tienen 30 días para desalojar esas instalaciones”.

El viernes nuestras cámaras estuvieron presentes en el momento en que la alcaldesa Muriel Bowser visitó uno de los refugios para migrantes ubicado en el noreste de la ciudad. A pesar de los ruegos de familias migrantes y nuestras preguntas sobre la situación, la alcaldesa se retiró del lugar sin dar comentario.

Eventualmente su oficina le confirmó a este medio que Bowser llegó al refugio a visitar las instalaciones.

Mientras, las organizaciones y los migrantes piden que se detengan los desalojos.