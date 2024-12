El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Kaiser Permanente. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Washington. Haz clic aquí para conocer más sobre Kaiser Permanente.

Como dicen, se necesita aldea, y el cuidado funciona mejor si se realiza con un esfuerzo colectivo. Sin embargo, según la AARP, uno de cada cinco cuidadores de adultos se siente aislado, a menudo abrumado por horarios exigentes. Muchos cuidadores se centran únicamente en las necesidades de sus seres queridos, a menudo a expensas de su propio bienestar y salud mental. Es fundamental que las familias y los amigos puedan proporcionar un sistema de apoyo en el que los cuidadores puedan apoyarse, y un poco de ayuda puede llegar lejos. Compartir responsabilidades y motivar a los cuidadores puede hacer que gestionen major sus responsabilidades sin sentirse abrumados y así evitar el agotamiento.

Presta atención y escucha

Incluso si no puedes ayudar físicamente a tu ser querido con el cuidado, ofrecer apoyo emocional puede marcar una gran diferencia. Los cuidadores pueden dudar en expresar sus preocupaciones por temor a ser una carga para los demás, pero ser el simple hecho de ser escuchados puede ayudarlos a sentirse menos solos. Gestos simples pero significativos como una visita, una llamada telefónica o un mensaje de texto para preguntarles cómo ha estado su día pueden alentar conversaciones abiertas sobre sus sentimientos. Incluso si no puedes cambiar su situación, escuchar puede brindar un inmenso alivio. Generar esta confianza hace que sea más fácil para los cuidadores compartir preocupaciones difíciles.

Ayuda cuando puedas

Brindar una mano, incluso de manera sencilla, puede ser de gran ayuda para aliviar el estrés. Ordenar, encargarse de las tareas del hogar o ayudar con las compras de comestibles les permite disponer de un tiempo valioso para descansar y recargar energías. Si los horarios coinciden, ofrece llevar o acompañar a tu ser querido y a las personas que lo atienden a las citas. Si no puedes asistir, intenta ayudar a programar citas u organizar los medicamentos. Estas tareas ayudarán a tus seres queridos y les recordarán que está bien apoyarse en los demás cuando sea posible.

Fomente las prácticas de autocuidado

Cuidar a un ser querido suele generar un alto nivel de estrés emocional y físico. La AARP informa que el 50 por ciento de los cuidadores experimentan un mayor estrés emocional, mientras que más del 37 por ciento se sienten físicamente tensos. Descuidar el autocuidado solo eleva el estrés, lo que dificulta que los cuidadores mantengan su propia salud y brinden una atención de calidad. Anima a los cuidadores a priorizar el autocuidado y, si es posible, practiquen actividades relajantes o que alivien el estrés juntos, como trotar en el parque, una noche de cine o yoga. Momentos compartidos como estos pueden reducir el estrés y fortalecer los vínculos.

Ayude con la planificación de los cuidados de por vida

La planificación de los cuidados de por vida puede ser difícil de discutir, pero es una parte esencial del cuidado. Si tu ser querido aún no ha abordado este tema, ofrece apoyo mientras navega por estas conversaciones delicadas con la persona a la que cuida. Si no está seguro por dónde empezar, infórmele que una Directiva de Atención Médica Anticipada (AHCD, por sus siglas en inglés) permite a los destinatarios de los cuidados documentar sus preferencias médicas y designar un apoderado de atención médica en caso de que el paciente no pueda tomar decisiones por sí mismo. Apoyar al cuidador durante este proceso garantiza que su atención se ajuste a los deseos del paciente.

Para obtener ayuda con la planificación de la atención de por vida, acceso a servicios de telesalud y apoyo al cuidador, Kaiser Permanente está aquí en cada paso del camino. Haz clic aquí para obtener más información sobre Kaiser Permanente y las muchas formas en que pueden brindarle apoyo a usted y a sus seres queridos durante su proceso de cuidado.