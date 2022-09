Legislatura de West Virginia aprueba con excepciones un proyecto de ley que prohíbe el aborto

La Legislatura de West Virginia aprobó el martes una prohibición radical del aborto con pocas excepciones, aprobando un proyecto de ley que varios miembros de la mayoría republicana dijeron que esperan que haga imposible que la única clínica de aborto del estado continúe ofreciendo el procedimiento.

“Va a cerrar esa clínica de abortos, de eso estoy seguro”, opinó el senador republicano Robert Karnes en el pleno del Senado, en medio de gritos de los manifestantes parados frente a las puertas de la cámara. “Creo que va a salvar a muchos bebés”.

Según la legislación, las víctimas de violación e incesto podrían abortar hasta las ocho semanas de embarazo, pero solo si informan primero a las fuerzas del orden. Dichas víctimas que son menores de edad tendrían hasta 14 semanas para interrumpir un embarazo y deben informar a la policía o a un médico.

Las víctimas de violación e incesto tendrían que denunciar la agresión dentro de las 48 horas posteriores al aborto, y la paciente debe presentar una copia de un informe policial o una carta notariada a un médico antes de que se pueda realizar el procedimiento.

Los abortos también estarían permitidos en casos de emergencias médicas.

West Virginia se une a las filas de estados que se están moviendo para prohibir el aborto luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre poner fin al derecho constitucional a la privacidad que protegía el derecho al aborto en todo el país.

Eso dejó en manos de los estados decidir si el aborto debe seguir siendo legal, lo que a su vez ha provocado intensos debates a nivel estatal, especialmente en los estados controlados por los republicanos, sobre cuándo imponer la prohibición, si hacer excepciones en casos de violación, incesto o la salud de la mujer que da a luz, y cómo se deben implementar esas excepciones.

El proyecto de ley de West Virginia ahora se dirige al escritorio del gobernador republicano Jim Justice, quien promulgó varios proyectos de ley contra el aborto desde que asumió el cargo en 2017.

Los legisladores reanudaron el debate sobre el proyecto de ley el martes después de no llegar a un acuerdo a fines de julio renunciando a la oportunidad de que el estado se convierta en el primero en aprobar una nueva legislación que restringe el acceso al aborto desde el fallo del máximo foro judicial federal en junio.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron rápidamente el proyecto de ley, luego de varias horas de debate. Docenas de manifestantes con camisetas rosas que decían "prohibiciones fuera de nuestros cuerpos" y con carteles que decían "el aborto es atención médica" realizaron una manifestación en la rotonda del Capitolio mientras los legisladores estaban en sesión.

Manifestantes, legisladores y expertos en salud se oponen a la medida

Algunos miembros del grupo se sentaron en la galería mientras los legisladores discutían los proyectos de ley, y algunos gritaron frustrados a los legisladores mientras hablaban a favor del proyecto de ley. El liderazgo legislativo pidió que los espectadores permanecieran en silencio mientras los legisladores realizaban negocios. En un momento, al menos un manifestante fue escoltado fuera del edificio por la policía.

Los legisladores insertaron varias disposiciones que, según dijeron, estaban dirigidas específicamente al Centro de Salud de la Mujer de West Virginia, que fue la primera clínica de abortos del estado cuando abrió en 1976 luego del histórico caso Roe v. Wade. Desde entonces, ha existido como la única clínica de aborto del estado durante años, lo que la convierte en el objetivo cada vez mayor de los legisladores y manifestantes antiaborto.

La pieza legislativa establece que los abortos quirúrgicos solo pueden ser realizados en un hospital con licencia estatal por un médico con privilegios hospitalarios. Cualquier otra persona que realice un aborto, incluidas las enfermeras practicantes y otros profesionales médicos, podría enfrentar de tres a 10 años de prisión. Un médico que realiza un aborto ilegal podría perder su licencia médica.

Unos 16 estados y el Distrito de Colombia han protegido el acceso al aborto a través de legislaciones, y varios estados han buscado expandir o reforzar esas protecciones este año.

Sin embargo, las personas embarazadas que obtengan abortos ilegales no enfrentarán ningún tipo de enjuiciamiento en virtud del proyecto de ley.

Kaylen Barker, portavoz del Centro de Salud de la Mujer de West Virginia, dijo que la clínica no cerrará, incluso si el personal ya no puede realizar abortos. Como muchas clínicas que realizan abortos, el centro no ofrecía el procedimiento todos los días.

La mayoría de los días se dedican a servicios como la terapia hormonal de afirmación de género, la prevención y el tratamiento del VIH y la atención ginecológica de rutina como exámenes cervicales, pruebas de detección de cáncer, etc. Estos servicios se ofrecen principalmente para pacientes de bajos ingresos con Medicaid que no tienen a dónde ir.

El senador demócrata Owens Brown se pronunció en contra del proyecto de ley antes de que fuera aprobado por el Senado. El funcionario expresó que cuando mira a sus compañeros legisladores, ve un cuerpo que está compuesto en su mayoría por hombres blancos, de mediana edad a ancianos, de clase media o superior.

Brown comparó grupos de hombres que aprobaron leyes que impactan abrumadoramente a las mujeres con leyes aprobadas por legisladores blancos cuando la esclavitud era legal en Estados Unidos. Del mismo modo, el legislador señaló que "no todas las leyes son buenas leyes hechas por hombres".

“Es algo irracional en muchos sentidos poder aplicar una ley que nunca se aplicará a ustedes”, dijo a sus colegas legisladores. "Es fácil para ti sentarte allí y hacer eso porque nunca tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones".

Para que este proyecto de ley entre en vigor, el gobernador Jim Justice debe firmarlo primero.