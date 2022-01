El COVID-19 aumenta el riesgo de diabetes en niños, según los CDC

Los niños que tuvieron COVID-19 tienen un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar diabetes después de la infección que los niños que no contrajeron el virus u otra infección respiratoria, dijeron los CDC en un importante estudio publicado este viernes.

Ya se sabía que la diabetes aumentaba el riesgo de una persona de contraer COVID-19, y se sabía que la infección empeoraba los síntomas de la diabetes. Pero el nuevo estudio demuestra un vínculo claro entre los niños no diabéticos que contraen el virus y, como resultado, desarrollan la enfermedad crónica.

"Las personas menores de 18 años con COVID-19 tienen más probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes> 30 días después de la infección que aquellas sin COVID-19 y aquellas con infecciones respiratorias agudas prepandémicas", escribieron los autores.

Al utilizar una base de datos de reclamaciones de seguros de atención médica llamada IQVIA, y al analizar los diagnósticos de un año, se encontró que los niños que habían tenido COVID tenían un 166% más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes que los que no lo habían tenido.

El riesgo fue mucho menor, 31%, en los datos de una segunda base de datos llamada HealthVerity, pero los autores dijeron que las bases de datos eran algo diferentes en cuanto a quién estaba incluido y quién no, lo que explica la disparidad.

Reconocieron que un "porcentaje" de los nuevos casos de diabetes probablemente ocurrieron en niños que eran prediabéticos cuando contrajeron coronavirus, pero dijeron que eso no explicaría todos los casos. También dijeron que aún no estaba completamente claro qué parte de la diabetes fue causada por el virus en comparación con el tratamiento para el virus, y si estos casos eran permanentes o no.

Pero de cualquier manera, advirtieron a los médicos que estuvieran atentos.

"Los proveedores de atención médica deben detectar síntomas de diabetes en personas menores de 18 años con antecedentes de infección por SARS-CoV-2. Estos síntomas pueden incluir micción frecuente, aumento de la sed, aumento del hambre, pérdida de peso, cansancio o fatiga, dolor de estómago y náuseas o vómitos", concluyeron los autores del estudio.