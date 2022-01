Mujer de 52 años sobrevive al cáncer para caer en las garras de la pandemia

SAN DIEGO - Una mujer de 52 años que sobrevivió el cáncer para caer en las garras del coronavirus y quien hasta hace poco se mostraba escéptica hacia la eficacia de las vacunas quiere compartir su historia y con ello espera evitar muertes.

En menos de cuatro años, Clarissa ha visto la muerte cara a cara en dos ocasiones, y esta segunda vez aun no se salva, ya que continúa luchando por su vida con el peso del arrepentimiento de ese día que pensó le traería solo diversión, pero le trajo COVID-19, y con su historia desea salvar vidas.

“Yo no me quiero morir, si el cáncer no me mató, ¿me va a matar esto?", dijo Clarissa López, residente de Golden Hill, a quien el coronavirus tomó bajo sus garras el 29 de diciembre. “Me puse a orar y pedirle a Dios: 'Dame fuerza porque no me quiero morir'".

En el 2017, Clarissa vio la muerte de cerca al ser diagnosticada con cáncer de mama con metástasis en los ganglios. Desde entonces, Clarissa ha sobrevivido 10 operaciones y se ha sometido a más de 30 tratamientos de quimioterapia, y perdió ambos senos.

“Todavía no la he librado, no sé, pero ahí la llevo, ya no estoy como hace unos días que me sentía fatal y dije 'aquí llegué'. Te duermes en la noche y piensas que ya", relató.

En medio de su calvario, Clarissa desea que su sufrimiento no sea en vano, y que otros no pasen por esto, por lo que ha tomado sus redes sociales para alertar a sus amigos, ya que se arrepiente de haber salido de vacaciones a Las Vegas.

“Soy una persona muy vaga y me gusta mucho andar en la calle, eventos, fiestas, cumpleaños hasta para el perro, pero ahorita no quiero saber de la calle, y si no tuviera la vacuna, no lo estuviera contando, por eso les digo, vacúnense", expresó.