Emiten alerta sobre los filetes de pollo congelado Perdue por contaminación

El Servicio de Inspección de Alimentos y Seguridad del Departamento de Agricultura de EEUU emitió el martes una alerta de salud pública para ciertos tenders de pollo congelados de Perdue, informando que pueden estar contaminados con materiales extraños, "específicamente pequeños trozos de plástico transparente y tinte azul".

Según un comunicado, la alerta se aplica a las bolsas de 42 onzas de tenders de pollo "sin gluten" congelados y listos para comer de Perdue producidos el 12 de julio de 2022. Los productos llevan el número de establecimiento P-33944 y una fecha de consumo óptimo del 12 de julio de 2023.

El departamento dice que el problema salió a la luz después de recibir una queja de un consumidor que informó de que un tierno pollo tenía un pequeño trozo de plástico transparente y tinte azul en su interior.

Según los funcionarios, no se ha solicitado una retirada del mercado, porque el producto ya no está disponible para su compra. Sin embargo, al FSIS le preocupa que el producto pueda estar presente en los congeladores de los consumidores. Según el comunicado, "se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a que no los consuman", y que "estos productos deben ser desechados o devueltos al lugar de compra".

Las autoridades sanitarias afirman que no se han confirmado informes de reacciones adversas debidas al consumo.

