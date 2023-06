Niño conoce al anciano que le salvó la vida con su sangre

LOS ÁNGELES - Un niño de 5 años con una condición rara pudo conocer al hombre de 71 cuyas cientos de donaciones de sangre a lo largo del tiempo ayudaron a salvar su vida y las de otros.

Wesley Rea nació con inmunodeficiencia combinada grave (SCID) ligada al cromosoma X, una enfermedad que afecta a uno de cada 60,000 recién nacidos. Deteriora el sistema inmunológico, dejando al niño incapaz de combatir incluso la infección más pequeña.

“No sería capaz de acercarlo a la gente. Si no hubiera recibido tratamiento, no habría sobrevivido más allá de su primer cumpleaños”, dijo su madre, Vanessa Cruz.

Pero los médicos de Wesley sabían que podían salvarlo. Se sometió a una terapia con células madre y médula ósea, un proceso que requería productos sanguíneos como plasma y plaquetas, pero finalmente restableció su inmunidad.

Ahí es donde intervino Kazhuhiro Ando.

Ando es un donante habitual de sangre en el Centro de Sangre y Plaquetas de la UCLA en Los Ángeles. Ha donado sangre 236 veces a lo largo de los años.

Las donaciones constantes de Ando fueron vitales para el éxito de la terapia ósea y de células madre de Wesley después de que la familia del niño fuera eliminada como compatible.

El miércoles por la mañana, Ando y Wesley finalmente se encontraron en el centro de sangre y plaquetas, donde el hombre sonrió de oreja a oreja mientras él y el menor posaban para las fotos frente a una audiencia que aplaudía.

“Cuando ves la cara de ese niño pequeño. Oh, eso me hace tan feliz porque, oh, mi sangre está haciendo algo”, dijo Ando.