Maestros de DC denuncian retraso de un mes en el pago de salarios

A un mes del inicio escolar, múltiples maestros de DC denunciaron no haber recibido sus pagos. Algunos de ellos, esperan recibir su cheque de pago completo o parcial mientras otros presuntamente no han sido remunerados desde verano.

Según la portavoz de Washington Teacher's Union, Jacqueline Pogue, se suponía que las Escuelas Públicas de DC desembolsarían los cheques el pasado viernes pero esto no ocurrió.

“Hemos estado recibiendo llamadas desde el 9 de septiembre de maestros, que nos dejan saber que no han recibido su pago o que no han recibido sus salarios de manera correcta o que no han recibido su sueldo de verano (...) Se supone que se les iban a pagar el pasado viernes pero seguimos recibiendo quejas por parte de los maestros”, resaltó.

El sistema escolar argumentó que alrededor de 30 maestros se ven afectados por el problema, pero el sindicato de maestros sostuvo que son más los que están lidiando con los problemas salariales.

Por su parte, las autoridades de las escuelas públicas del Distrito de Columbia expresaron a través de un comunicado “que están trabajando rápidamente para resolver estos problemas y trabajan además para proporcionar pagos retroactivos a los afectados".

Además, lamentaron "profundamente la demora y continuaremos actualizando a los maestros afectados''.

Las autoridades de las Escuelas Públicas de DC aseguraron a Telemundo 44 que esta semana podrían realizarse los pagos correspondientes a los docentes afectados.