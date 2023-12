Son ilegales y peligrosos: advierten contra lanzar fuegos artificiales por Año Nuevo en Maryland

A medida que se acerca el nuevo año, algunos pueden estar pensando en celebrarlo con fuegos artificiales. Pero la policía de los condados de Maryland advierte contra esto.

En el condado Montgomery, todavía se pueden ver en un vecindario, restos de los fuegos artificiales de Nochebuena en Silver Spring. Los enormes fuegos artificiales indignaron a algunos residentes y llevaron a la policía a recordar al público que no sólo es ilegal, sino también peligroso, hacer estallar fuegos artificiales.

Gina Smallwood compartió un video que tomó en su vecindario Rolling Terrace en Silver Spring en Nochebuena. Los conductores hacían piruetas en la calle, sus neumáticos giraban mientras se lanzaban fuegos artificiales a las 12:30 a.m.

Smallwood describió la escena como "una zona de guerra".

Ha estado preocupada por los fuegos artificiales que se lanzan en su vecindario durante años. Ahora espera que se haga algo al respecto.

Smallwood llamó a la policía y ellos respondieron, pero le preocupa que el tamaño de la multitud fuera abrumador.

A solo unos días del Año Nuevo, ella cree que la comunidad necesita ser educada.

"Si no se soluciona el problema, me temo que no serán sólo los árboles los que se incendiarán, sino también las casas de la gente", dijo Smallwood, que ha vivido en el vecindario durante 35 años.

La policía del condado Montgomery dice que recibió un aumento en las llamadas en Nochebuena en el distrito policial que incluye Silver Spring.

De 6:30 p.m. a las 2:30 a.m., la policía recibió casi 900 llamadas, muchas de ellas relacionadas con fuegos artificiales, y el sistema sufrió una falla.

"Cuando llamas 18 veces por el mismo evento no violento, estás evitando que otras llamadas entren en comunicaciones de emergencia", dijo el capitán del Departamento de Policía del condado Montgomery, David McBain.

La policía dice que están dando prioridad y respondiendo a las llamadas para mantener segura a la comunidad.

"El mensaje para los residentes del condado Montgomery es que los fuegos artificiales son ilegales", dijo McBain. "No puedes poseerlos, no puedes venderlos y ciertamente no puedes usarlos".

Smallwood, que se considera una activista comunitaria, dice que incluso se ha puesto en contacto con los administradores de apartamentos de la zona para asegurarse de que informen a los inquilinos que no pueden lanzar fuegos artificiales.

"Están trayendo fuegos artificiales de tipo profesional, que se verían en el Centro Comercial [National]", dijo Smallwood. "Son enormes y poderosos".

La policía del condado Prince George también está advirtiendo a los residentes contra lo que llaman disparos de celebración y el uso de fuegos artificiales en Año Nuevo.

Los fuegos artificiales son ilegales en los condados Prince George y Montgomery, incluidas las bengalas de mano.